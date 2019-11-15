Украина получила 200 ампул сыворотки против дифтерии, - Скалецкая

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало Недели", об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 15 ноября.

"На сегодня сыворотки против дифтерии в Украину было поставлено 200 (флаконов. - Ред.) и развезено по всей Украине по всем регионам по 8 ампул. Но это не вакцинация, это тот препарат, который вводится только в подтвержденных случаях, когда диагностически лабораторно доказано, что мы имеем дело с заболеванием", - заявила Скалецкая.

Министр добавила, что Минздрав на самом деле имеет еще 100 дополнительных флаконов. Кроме того, еще будут поставлены 150. Этого достаточно для населения Украины, ведь подтвержденных фактов дифтерии выявлено лишь два десятка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине нет серьезной эпидемии дифтерии, все под контролем, - Скалецкая

По словам Скалецкой, в прошлом году для неподтвержденных случаев дифтерии использовали 140 флаконов сыворотки, хотя на самом деле подтвержденных заболеваний было около десяти. Зоряна отметила, что в некоторых регионах сыворотку используют в случаях, когда она на самом деле не нужна.

Напомним, по состоянию на 4 ноября в Украине был зафиксирован 21 случай дифтерии. Другие случаи пока не были подтверждены лабораторно.

Большинство заболевших – студенты-иностранцы в Ужгороде, где была зафиксирована вспышка дифтерии.

Ранее в Минздраве заявили, что ситуация с дифтерией в Украине под контролем и речь об эпидемии не идет. Украина может рассчитывать на 450 флаконов сыворотки против этой болезни.