Кабмин внезапно отменил брифинг по итогам заседания правительства

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За несколько минут до начала брифинга журналистам пришли SMS о том, что брифинг "переносится на неопределенное время". С чем связан данный перенос мероприятия в пресс-службе не сообщают.

Отметим, что сегодня народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук написала заявление об увольнении с должности представителя Кабинета Министров в Верховной Раде.

Она рассказала, что встречалась с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

"Моей функцией было, а я еще раз подчеркиваю, что я работала на волонтерских началах, осуществление коммуникации. Если коммуникация проваливается, то должен быть кто-то, кто является той стороной, которая несет ответственность. Я не могу заменить собой премьер-министра, только могу помочь коммуницировать. И когда премьер не слышит, не чувствует потребности слышать, или не понимает, что я предлагаю, то лучше я напишу заявление и освобожу место для человека, который сможет это обеспечить", - сказала Верещук.