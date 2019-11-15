На арсенале в Балаклее было несколько взрывов, ситуация контролируемая, эвакуация не проводится, - мэр Столбовой

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В настоящее время ситуация спокойная. Слышны на технической территории единичные хлопки, дыма никакого нет. Но действительно было несколько таких взрывов, дым, это произошло около часа назад. Ситуация контролируемая, никто никаких эвакуаций не осуществляет", - сказал он.

Столбовой отметил, что на месте находится командир воинский части и сотрудники ГСЧС.

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Мэр Балаклеи указал, что после ситуации марта 2017 года, когда на складах произошел пожар с последующей детонацией боеприпасов, местная власть и жители готовы к возможным подобным внештатным ситуациям.