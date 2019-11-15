Закон "Об особом статусе Донбасса" нужно будет принять до Нового года, - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью изданию "Фокус".

"Закон об особом статусе Донбасса нужно будет принять до Нового года, поскольку нынешний действует до конца 2019-го. За полтора месяца принять пакет законов о народовластии, часть из которых потребует изменений в Конституцию, а затем провести всеукраинский референдум нереально", - отметил Разумков.

По его словам, чтобы сказать, что придётся менять в существующем законе, нужно понимать, какой результат мы получим от предстоящей встречи глав государств в "нормандском формате".

"Когда она (встреча. - Ред.) состоится, ВР начнет готовить законопроект. И это точно не будет происходить за закрытыми дверями. Пока же рассуждения о том, каким будет новый документ - это гадание на кофейной гуще", - подчеркнул спикер.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что парламент при публичном обсуждении с обществом разработает и примет до конца года новый закон об особом статусе Донбасса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Завитневич о возможности быстрого прекращения войны на Донбассе: "Решение, наверное, есть, но оно очень сложное для Путина"