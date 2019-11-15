МИД Украины направил ноту протеста России из-за очередного "гумконвоя" на оккупированную часть Донбасса

Об этом в своем Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Отреагировали на очередной контрабандный российский груз на украинский Донбасс нотой протеста. Требуем от России при организации так называемых "гуманитарных конвоев" неуклонно придерживаться международного права, законов Украины и своих международных обязательств", - говорится в сообщении.

Как известно, начиная с 2014 года, с начала российской агрессии против Украины, Россия незаконно отправляет на Донбасс колонны грузовиков, которые называет "гуманитарным конвоем".

Официальный Киев не раз заявлял, что российский "гумконвой" попадает на территорию Украины с нарушением всех процедур, поскольку его не проверяют должным образом ни украинские пограничники и таможенники, ни представители Международного комитета Красного Креста.

МИД Украины не раз требовал от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".

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