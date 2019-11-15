Взрывы в Балаклее: Разумков созывает Комитет Рады по национальной безопасности и обороне

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Это действительно серьезная ситуация. Поэтому я обращаюсь к народным депутатам Украины, представителям Комитета по вопросам обороны, собраться и провести заседание", - сказал спикер.

Перед этим с просьбой призвать членов комитета по вопросам нацбезопасности провести заседание к спикеру обратился народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Бакумов.

"На Харьковщине в городе Балаклея начали взрываться артиллерийские склады, и есть предложение дать поручение Комитету по вопросам национальной безопасности и обороны собраться и эту ситуацию исследовать", - сказал Бакумов.

Напомним, сегодня примерно в 14:30 прогремело более 10 взрывов на 65-м арсенале Вооруженных Сил Украины в Балаклее Харьковской области.

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