Белый дом опубликовал текст первого телефонного разговора Трампа и Зеленского. ДОКУМЕНТ

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CNN.

В документе указано, что это – не дословная стенограмма, документ составлен на основе записей сотрудников, которые слышали беседу. Кроме того, беседа велась с участием переводчика.

Политики говорили по телефону 21 апреля, в этот день в Украине проходили выборы президента. В начале беседы Трамп поздравил Зеленского с победой, тот в ответ поблагодарил его за поздравления, отметив, что ценит их. Он также заявил, что "брал пример" с Трампа, а президент США рассказал, что у него есть в Украине много друзей, которые ожидали победы Зеленского.

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Публикуем перевод текста беседы.

Трамп: Хочу поздравить вас с отличным результатом и с потрясающими выборами.

Зеленский: Рад вашему звонку. Большое спасибо. Очень рад вас слышать, спасибо за поздравления.

Трамп: Просто невероятные были выборы.

Зеленский: Спасибо большое еще раз. Как видите, мы очень старались. Вы послужили для нас отличным примером.

Трамп: Уверен, у вас отлично получится. У меня много друзей в Украине, которые знают и любят вас. У меня много друзей с Украины, которые, прямо скажем, были уверены в вашей победе. Удивительно, чего вам удалось добиться. Да, в каком-то смысле я добился чего-то подобного. Мы достигли невероятного прогресса в США — экономика сейчас в лучшем состоянии за всю историю. Хочу поздравить вас. Не сомневаюсь, что вы будете замечательным президентом.

Зеленский: Прежде всего, большое спасибо еще раз за поздравления. Украина — независимая страна, и мы сделаем все для нашего народа. Вы, как я уже сказал, служите для нас отличным примером. Мы надеемся добиться тех же результатов, что и вы. Вы всегда будете оставаться отличным примером для многих. Вы — отличный пример для наших управленцев. Также хочу пригласить вас на инаугурацию, если получится. Понимаю, вы очень заняты, но если сможете приехать на церемонию инаугурации, будет здорово — что вы будете с нами в этот день.

Трамп: Очень приятно. Я выясню, так что скажите, когда все состоится, — мы как минимум пришлем отличного представителя. Или даже не одного представителя от Соединенных Штатов, которые будут там в этот великий день. Мы как минимум кого-нибудь пришлем — чиновника очень-очень высокого уровня, который будет с вами. Это правда невероятный день и невероятное достижение.

Зеленский: Спасибо еще раз, мы будем ждать вашего визита или визита делегации высокого уровня. Но нашу замечательную страну нельзя просто описать словами. Тут такие милые, добрые и дружелюбные люди, очень вкусная кухня. Украина просто потрясающая. Словами нашу страну не описать, так что вам лучше будет увидеть ее своими глазами. Если сможете приехать, было бы отлично. Еще раз приглашаю вас.

Трамп: Согласен по поводу вашей страны, жду с нетерпением. Когда я проводил конкурс "Мисс Вселенная", всегда были отличные люди. Украина всегда была хорошо представлена. Когда вы там обустроитесь, я хотел бы пригласить вас в Белый дом. Нам надо многое обсудить, мы вас во всем поддержим.

Зеленский: Спасибо вам за приглашение. Мы его принимаем и с нетерпением ожидаем поездки. Спасибо еще раз. Вся команда и я лично ждем этой поездки. Снова спасибо за поздравления. Но я все равно считаю, что было бы отлично, если бы вы приехали к нам в важный день инаугурации. Результаты просто невероятные — очень впечатляющие для нас. Было бы потрясающе, если бы вы смогли быть с нами в этот день.

Трамп: Отлично. Мы скоро вам ответим и в любом случае очень скоро увидимся. Поздравляю. Прошу, передайте за меня привет украинскому народу и вашей семье. Передайте, что я желаю им всего наилучшего.

Зеленский: Спасибо еще раз. Удачного вам перелета.

Трамп: Всего вам хорошего, желаю вам удачного выступления сегодня. Всего хорошего, скоро увидимся.

Зеленский: Большое спасибо. Мне будет непросто, но я подучу английский — и говорить мы будем по-английски. Большое спасибо.

Трамп: (смеется) Очень рад слышать! Очень хорошо. Я бы на вашем языке не смог. Очень впечатляет. Большое спасибо.

Зеленский: Большое спасибо. Скоро увидимся.

Трамп: Хорошего дня. Удачи.

Зеленский: До свидания.







Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

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25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.