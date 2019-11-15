У местного самоуправления после принятия Госбюджета-2020 есть два сценария - очень плохой и катастрофический, - заммэра Днепра Миллер

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт 49000, об этом на пресс-конференции заявил заместитель городского головы Днепра по вопросам бюджета Владимир Миллер.

Еще после первого чтения государственного бюджета в парламенте, Миллер заявлял, что Днепр может остаться без денег на инфраструктурные объекты, ремонты домов, дорог, восстановление освещения и строительства троллейбусных маршрутов. Как уже рассказывал 49000.com.ua, проблема заложена в недостаточных субвенциях на образование и медицину. Если подробнее, то перед уходом правительство премьер-министра Владимира Гройсмана приняло постановление о повышении заработных плат учителям в полтора раза. При формировании бюджета на 2020 год уже команда Алексея Гончарука постановление не отменила, более того не учла в бюджете. Таким образом, только Днепру на это придется вытягивать около миллиарда гривен из денег, которые идут на развитие города.

Другая проблема — перевод больниц вторичной медицины на финансирование Национальной службы здоровья Украины. В правительстве предполагают, что это можно будет сделать за один квартал, поэтому деньги на зарплаты и содержание заложили только на этот период. Да и то, по словам Миллера, они покрывают лишь 60-65% необходимых затрат. Более того, нет четких правил и прописанной процедуры перехода больниц вторичного звена на стандарты НСЗУ. При этом, заммэра говорит, что по опыту перевода первичного звена одного квартала недостаточно — нужен, минимум, год. Таким образом, зарплаты медикам город должен будет платить из своего кармана. Это еще порядка 800 миллионов гривен.

Катастрофичный сценарий состоится в том случае, если постановление о повышении зарплат не отменят. Тогда Днепровский горсовет превращается в орган по обеспечению зарплат и социальных выплат и развитием города заниматься не сможет. Если же это постановление отменят, то бюджет развития сократится лишь наполовину — за счет ошибки в медицинской реформе.

"Министр образования Анна Новосад говорила очень правильные вещи — о том, что постановление нужно отменять, а субвенцию выплачивать, отталкиваясь от контингента учеников. Тогда те, у кого хватит денег, смогут доплачивать учителям до 30%. Те, у кого же средств меньше, смогут этот процент регулировать в сторону уменьшения. Но мы не понимаем, кто в центральном правительстве принимает окончательное решение и услышат ли министра образования", — резюмировал Миллер.

Также чиновник упомянул и мене глобальных, но все же серьезных проблемах. Например, увеличение реверсной дотации. Согласно бюджету-2020 у Днепра, заберут около 850 миллионов гривен.

"Мы стали больше зарабатывать, поэтому центральная власть стала больше забирать. Причем, реверсная дотация списывается со счетов автоматически, еженедельно. И неважно, есть ли у нас проблемы по выплатам, необходимость ремонтов", — рассказал Миллер.

Можно допустить, что причина такого отношения центральной власти к городам кроется в намерении ослабить позиции местных политических сил перед выборами. Это косвенно подтвердил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем обращении к "Слугам народа".

"Послушайте меня, пожалуйста. Это важно. Смотрите, мы с вами сейчас должны до конца этого года распланировать окончание децентрализации. Неблагодарная, большая, титаническая работа. Это значит, что примерно, ну, больше 50 процентов вот этих местных самоуправлений будут выглядеть иначе. Границы поменяются, где-то перевыборы состоятся, и так далее. У них будет там mess (беспорядок — прим. авт.). Ну, то есть, условно говоря, мы сейчас можем сказать, кому пораньше надо проводить выборы, кому попозже. Даже с этой организационной точки зрения правильно, чтобы вы вместе с областными администрациями посмотрели на карту, проконсультировались с ними же, и вы им определили, куда какой школе и какой больнице нужно финансирование, а не они принимали решения про лавочки", — сказал премьер.