Падение производства в мире привело к снижению цен на некоторые виды металлопродукции более чем на 30-40%, - СМИ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112", об этом говорится в статье "Украинская металлургия вступила в полосу кризиса" на портале Минпром.

Автор статьи отмечает, что о снижении производственной активности в странах Европейского Союза свидетельствует падение потребления стали. По данным Eurofer, после снижения потребления на уровне 1,6% по итогам І квартала во втором спад ускорился до 7,7%. По прогнозам Eurofer, спад продолжится до конца года, без восстановления до ІІ квартала 2020 года. "Нынешний спад производственного сектора в ЕС вряд ли скоро достигнет дна", – заявил гендиректор ассоциации Аксель Эггерт.

"В свою очередь снижение потребления стали повлекло за собой спад цен на металлургическую продукцию. В частности, с апреля по октябрь холоднокатаные и горячекатаные рулоны подешевели на 23-27%, слябы – на 21%, толстый лист - на 11%. В целом за последние полтора года цены на некоторые виды металлопродукции упали более чем на 30-40%", - говорится в материале.

Такое положение дел отразилось в финансовой отчетности металлургических компаний на всех континентах, в том числе в Украине. Ведущие мировые металлургические комбинаты фиксируют падение, в связи с чем они же начали снижать объемы производства и сокращать сотрудников, а некоторые, как южноафриканская компания Robor, объявляют о банкротстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект 1210 ставит под угрозу все металлургические предприятия Украины, - Каленков