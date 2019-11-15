"Украина всегда была хорошо представлена" на конкурсе "Мисс Вселенная", - Трамп

Эти слова содержатся в пересказе первой телефонной беседы Зеленского и Трампа, опубликованном сегодня Белым Домом, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда я проводил конкурс "Мисс Вселенная", всегда были отличные люди (от Украины. – Ред.). Украина всегда была хорошо представлена", - сказал Трамп Зеленскому.

"Когда вы там обустроитесь, я хотел бы пригласить вас в Белый дом. Нам надо многое обсудить, мы вас во всем поддержим", - добавил он.

Дональд Трамп был владельцем конкурса "Мисс Вселенная" с 1996 по 2015 год.

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15 ноября Белый Дом опубликовал текст первого телефонного разговора Трампа и Зеленского. Беседа состоялась 21 апреля, после победы Зеленского на выборах президента.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

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