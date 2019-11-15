Антикоррупционный суд арестовал вторую фигурантку дела о взятке в ОП Лесничую

Решение об аресте принял Высший антикоррупционный суд, информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Виктория Лесничая была заместителем министра культуры Михаила Кулыняка с сентября 2010 года по октябрь 2011-го. В январе 2012-го Кулыняк назначил ее гендиректором заповедника "Киево-Печерская Лавра". В августе 2012-го Лесничую обвинили в необоснованных массовых увольнениях, получении взятки, махинациях с документами и поддержке "серых" финансовых схем. Она опровергла все обвинения в свой адрес. 10 августа Минкульт уволил ее с должности в связи с грубыми нарушениями трудового законодательства и условий контракта между ней и министерством.

Читайте на Цензор.НЕТ: Задержанной на взятке 150 тыс. долл. директору департамента ОП Кондзеле и двум ее сообщникам сообщено о подозрении, - НАБУ

Напоминаем, 12 ноября в результате проведения операции "под прикрытием" (негласных следственных розыскных действий) детективы НАБУ задокументировали вымогательство взятки в размере 300 тыс. долл. у физического лица за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины". Позднее при получении части упомянутой взятки в размере 150 тыс. долларов задержали директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Украины Светлану Кондзелю.

Также на Цензор.НЕТ: НАБУ провело обыск в ОП по факту получения взятки в $150 тыс. директором департамента Кондзелей