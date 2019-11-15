ГБР начало расследование взрывов на военном складе в Балаклее по статье "небрежное отношение военного должностного лица к службе"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По предварительной информации, 15 ноября на технической территории военных складов воинской части А1352 проводилась плановая работа по разминированию технической территории и загрузке боеприпасов на технику. Во время чего произошло детонирования, возгорании и три взрыва.

В результате чрезвычайного происшествия, четверо военных получили травмы различной степени тяжести, а двое саперов получили ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Балаклее прогремело более 10 взрывов в той части арсенала, куда свозились боеприпасы для утилизации, - Бутусов. ВИДЕО

Квалификация события - небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее существенный вред, совершенное в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины).

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона.

Также читайте: Двое военных погибли в результате взрывов на складах в Балаклее, четверо - ранены, - Генштаб ВСУ

Напомним, сегодня примерно в 14:30 прогремело более 10 взрывов на 65-м арсенале Вооруженных Сил Украины в Балаклее Харьковской области.

Генеральный штаб ВСУ сообщил о двух погибших военных в результате взрывов.