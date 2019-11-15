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15.11.19 19:06

Налоговой милицией разоблачена схема присвоения средств госпредприятий через систему тендерных закупок на 80 млн грн. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков разоблачили схему тендерных закупок, по которой присваивались государственные средства.

налоговая

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 364 и ч. 5 ст. 191 УК Украины была установлена группа лиц, которые вступили в сговор с руководителями региональных подразделений двух государственных компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере транспорта и энергетики. В дальнейшем фиктивные компании, специально зарегистрированные этими людьми на подставных лиц и подконтрольные им, участвовали и побеждали в тендерах данных государственных предприятий на поставку абразивных изделий.

Эти изделия импортировались фигурантами в Украину из Китая вне таможенного контроля, а документы об их происхождении изготовлялись от имени подконтрольного фиктивного предприятия и поставлялись на государственные предприятия победителями тендера как продукция украинского производства.

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Кроме того, установлено, что на предприятии, которое якобы производит продукцию, являющуюся предметом тендерных торгов, в течение 2016-2019 гг. официально трудоустроено всего три человека, на производственных мощностях предприятия работает другая компания, а указанное предприятие фактически не использует основные средства.

В течение 2018-2019 гг. подконтрольными фигурантам компаниями было выиграно тендеров на 80 млн грн.

Налоговой милицией разоблачена схема присвоения средств госпредприятий через систему тендерных закупок на 80 млн грн 01
Налоговой милицией разоблачена схема присвоения средств госпредприятий через систему тендерных закупок на 80 млн грн 02

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По результатам санкционированных обысков обнаружена и изъята партия китайской продукции абразивных изделий с наклейками якобы от имени украинского производителя общей ориентировочной стоимостью более 1 млн грн, финансово-хозяйственные документы фиктивных компаний, печати.

Налоговой милицией разоблачена схема присвоения средств госпредприятий через систему тендерных закупок на 80 млн грн 03
Налоговой милицией разоблачена схема присвоения средств госпредприятий через систему тендерных закупок на 80 млн грн 04

Продолжается следствие.

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