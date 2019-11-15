Налоговой милицией разоблачена схема присвоения средств госпредприятий через систему тендерных закупок на 80 млн грн. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 364 и ч. 5 ст. 191 УК Украины была установлена группа лиц, которые вступили в сговор с руководителями региональных подразделений двух государственных компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере транспорта и энергетики. В дальнейшем фиктивные компании, специально зарегистрированные этими людьми на подставных лиц и подконтрольные им, участвовали и побеждали в тендерах данных государственных предприятий на поставку абразивных изделий.

Эти изделия импортировались фигурантами в Украину из Китая вне таможенного контроля, а документы об их происхождении изготовлялись от имени подконтрольного фиктивного предприятия и поставлялись на государственные предприятия победителями тендера как продукция украинского производства.

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Кроме того, установлено, что на предприятии, которое якобы производит продукцию, являющуюся предметом тендерных торгов, в течение 2016-2019 гг. официально трудоустроено всего три человека, на производственных мощностях предприятия работает другая компания, а указанное предприятие фактически не использует основные средства.

В течение 2018-2019 гг. подконтрольными фигурантам компаниями было выиграно тендеров на 80 млн грн.





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По результатам санкционированных обысков обнаружена и изъята партия китайской продукции абразивных изделий с наклейками якобы от имени украинского производителя общей ориентировочной стоимостью более 1 млн грн, финансово-хозяйственные документы фиктивных компаний, печати.





Продолжается следствие.

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