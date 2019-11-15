Нелегальный сбыт янтаря стоимостью около 6 млн грн прекращен на Ривненщине, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Во время проведения 12 обысков по адресам проживания фигурантов дела правоохранители обнаружили партию янтаря почти шесть миллионов гривен, а также оборудования для нелегального промысла. Проверяется причастность местного полицейского в содействии к противоправной добыче.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 198 (приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения всех лиц, причастных к противоправной деятельности. Операция проводилась совместно со следователями Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины".

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