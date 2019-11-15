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15.11.19 19:15

Нелегальный сбыт янтаря стоимостью около 6 млн грн прекращен на Ривненщине, - СБУ. ФОТО

В Ривненской области Служба безопасности Украины блокировала деятельность группировки, которая занималась незаконной добычей и оптовой реализацией "солнечного" камня. Участники группы подпольно добывали янтарь-сырец в одном из северных районов региона для продажи за границу. Подготовленную к сбыту продукцию, в частности обработанные камни больших фракций, дельцы хранили в подсобных помещениях собственных домов.

янтарь

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ. 

В сообщении отмечается: "Во время проведения 12 обысков по адресам проживания фигурантов дела правоохранители обнаружили партию янтаря почти шесть миллионов гривен, а также оборудования для нелегального промысла. Проверяется причастность местного полицейского в содействии к противоправной добыче.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 198 (приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения всех лиц, причастных к противоправной деятельности. Операция проводилась совместно со следователями Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины".

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Нелегальный сбыт янтаря стоимостью около 6 млн грн прекращен на Ривненщине, - СБУ 01
Нелегальный сбыт янтаря стоимостью около 6 млн грн прекращен на Ривненщине, - СБУ 02
Нелегальный сбыт янтаря стоимостью около 6 млн грн прекращен на Ривненщине, - СБУ 03
Нелегальный сбыт янтаря стоимостью около 6 млн грн прекращен на Ривненщине, - СБУ 04

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