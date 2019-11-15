Генштаб ВСУ проводит служебное расследование из-за взрывов в Балаклее, - Загороднюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Он напомнил, что в результате взрывов двое военнослужащих погибли, четверо были ранены.
"Со своей стороны хочу выразить искренние соболезнования членам семей, родственникам и друзьям погибших. Вместе с вами я тяжело переживаю эти потери. Генеральный штаб ВСУ уже проводит оперативное служебное расследование трагедии. Буду информировать вас о его результатах", – написал министр.
Напомним, сегодня примерно в 14:30 прогремело более 10 взрывов на 65-м арсенале Вооруженных Сил Украины в Балаклее Харьковской области.