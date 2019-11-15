Берлин считает новые обвинения в адрес РФ в деле Боинга МН17 "весьма тяжкими", - МИД Германии

Официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар заявила, что Берлин считает новые обвинения в адрес России "весьма тяжкими", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на DW.

Представитель немецкого ведомства также призвала РФ активно содействовать расследованию авиакатастрофы. И напомнила, что Германия, как и ранее, поддерживает работу Объединенной следственной группы.

"Виновные в этом преступлении, уничтожении самолета рейса MH17, должны быть выявлены и привлечены к ответственности, и, разумеется, России следует конструктивно сотрудничать в расследовании этого преступления", - заявила она.

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Ранее сообщалось, что в четверг, 14 ноября, Объединенная следственная группа в обращении к возможным свидетелям констатировала, что владеет информацией, которая указывает на то, что влияние Российской Федерации распространялось на административные, финансовые и военные вопросы террористов "ДНР", а их интенсивность повысилась в первой половине июля 2014 года.

"Члены руководства ДНР и их контактные лица в Российской Федерации созванивались почти ежедневно. Они общались с лидерами в Москве, у границы с Украиной и в Крыму. Связь, в основном, имела место через безопасные телефоны, предоставленные российской службой безопасности", - сказано в сообщении, обнародованном на сайте полиции Нидерландов.

Свои выводы следствие основывает на ряде телефонных разговоров, которые также обнародованы на сайте.

В частности, в этих разговорах упоминается роль командующего Южным военным округом Российской Федерации, генерала Сердюкова в поставке, равно как и упоминается российский министр обороны Шойгу, который, "как предполагается, был вовлечен в этот вопрос на более ранней стадии".

Следствие утверждает, что "признаки тесных связей между российскими правительственными чиновниками и главарями "ДНР" поднимают вопросы о возможном участии чиновников в развертывании ЗРК "БУК", из которого 17 июля 2014 года был сбит авиалайнер рейса MH17, и который принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде подразделений российских вооруженных сил в Курске (РФ)".