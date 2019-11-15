Зеленский и Макрон по телефону обсудили подготовку к встрече в нормандском формате 9 декабря

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Президент Франции подчеркнул, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в нормандском формате состоялся. В результате всеми сторонами согласована дата его проведения - 9 декабря в Париже. Лидеры Украины и Франции скоординировали подготовку содержательного наполнения встречи на высшем уровне", - говорится в сообщении.
Также Зеленский сообщил президенту Франции об актуальной ситуацию с безопасностью на Донбассе.
Макрон подчеркнул, что Украина может и дальше рассчитывать на поддержку Франции во всех вопросах.
Стороны также обсудили экономическое сотрудничество двух стран и договорились продолжить двусторонний диалог во время официального визита Президента Французской Республики в Украину.