Зеленский и Макрон по телефону обсудили подготовку к встрече в нормандском формате 9 декабря

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Президент Франции подчеркнул, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в нормандском формате состоялся. В результате всеми сторонами согласована дата его проведения - 9 декабря в Париже. Лидеры Украины и Франции скоординировали подготовку содержательного наполнения встречи на высшем уровне", - говорится в сообщении.

Также Зеленский сообщил президенту Франции об актуальной ситуацию с безопасностью на Донбассе.

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Макрон подчеркнул, что Украина может и дальше рассчитывать на поддержку Франции во всех вопросах.

Стороны также обсудили экономическое сотрудничество двух стран и договорились продолжить двусторонний диалог во время официального визита Президента Французской Республики в Украину.

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