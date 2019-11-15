В результате взрывов в Балаклее 2 саперов погибли, 5 получили ранения, - Генштаб ВСУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Генштаба ВСУ.

Из пяти раненых один - в тяжелом состоянии, один - средней степени тяжести, трое - легкой степени тяжести. Раненым военнослужащим предоставляется профессиональная неотложная медицинская помощь.

На место чрезвычайного происшествия направлена оперативная группа Генерального штаба во главе с первым заместителем начальника ГенштабаВСУ генерал-лейтенантом Сергеем Корнейчуком.

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На месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка в ВСУ и представители правоохранительных органов для выяснения причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия.

В Генштабе отметили, что военнослужащие проводили на технической территории военной части утилизацию в установленном порядке остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать, с учетом всех мер безопасности, в специально оборудованном для этого месте - котловане. Для обеспечения безопасности проведения утилизации было задействовано дежурное пожарное подразделение воинской части.

"С 15:13 новых взрывов на технической территории не зафиксировано. Местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов в безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня примерно в 14:30 прогремело более 10 взрывов на 65-м арсенале Вооруженных Сил Украины в Балаклее Харьковской области.

Генеральный штаб ВСУ сообщил о 2 погибших и 4 раненых военных в результате взрывов.

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