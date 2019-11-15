Госпогранслужба получит 20 современных патрульных кораблей за 136,5 млн евро, - Аваков. ИНФОГРАФИКА

В пятницу, 15 ноября, проект закупки был одобрен правительством. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент коммуникации МВД. Теперь правительства Украины и Франции должны подписать соглашение о производстве и поставке кораблей, а Верховная Рада – ратифицировать его.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, Украина нуждается в усилении и мобильности на воде. В оккупированной АР Крым остались базы и 19 судов, а 80% имеющихся кораблей технически устарели и требуют постоянного обновления.

"Поэтому сегодня мы представляем большой и важнейший структурный проект усиления системы охраны морских границ. В рамках которого для нужд Госпогранслужбы Украины закупает 20 французских патрульных кораблей ОСЕА", - сказал министр внутренних дел.

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Кроме производства и поставок судов, проект включает систему сервисного обслуживания, подготовку 240 членов экипажа и 120 человек технического персонала, запасные части и инструменты, необходимые для технического обслуживания в течение 2 лет эксплуатации (или 2400 часов), техническую поддержку в Украине (по одному технику и инженеру компании производителя) в течение 60 месяцев с даты поставки первого корабля в Украине, доставку кораблей в Одессу и страхование на время перехода.

Стоимость контракта - 136,5 млн евро.

"Реализация проекта планируется в том числе с частичным финансированием за счет кредитных средств, как коммерческих банков, так и за счет казначейского займа Министерства финансов Франции. Кредит предоставляет государство Франция. 15% выплачивает Украина из бюджета. 85% – кредитные средства ", - рассказал Аваков.

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