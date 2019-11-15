Йованович под присягой отрицает существование "списка неприкосновенных", о котором ранее заявил Луценко

Об этом она заявила на слушаниях в Конгрессе США по вопросу импичмента президента Дональда Трампа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Прежде всего, хочу еще раз подчеркнуть, что обвинения в том, что я предлагала (Украине. - Ред.) список людей, которых не следует привлекать к ответственности, были выдумкой. Бывший украинский генпрокурор (Юрий Луценко. - Ред.), который заявил об этом, признал, что этого списке не существовало", - отметила Йованович.

Она подчеркнула, что "не говорила ему или другим украинским чиновникам, кого они должны привлекать либо не привлекать к уголовной ответственности".

Зато, заметила Йованович, она выступала за позицию США, "что должно господствовать верховенство права, а украинским правоохранительным органам, прокурорам и судьям следует прекратить избирательно применять свои полномочия в качестве политического оружия против своих противников".

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Ложным бывший посол также назвала и обвинение в том, что она, якобы, говорила неизвестным работникам посольства или украинским чиновникам, "что распоряжения президента Трампа следует игнорировать", поскольку против него будет применен импичмент. "Я этого не делала и даже не говорила бы такого. Подобные заявления противоречили бы моей подготовке как офицера зарубежной службы и моей роли посла", - отметила Йованович.

В пятницу, 15 ноября происходят вторые публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа в нижней палате Конгресса США.

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