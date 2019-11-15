Администрация Трампа "сломала" украинское направление политики США, - Йованович

Об этом она заявила во время открытых слушаний в Палате представителей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Внешнеполитическая служба за несколько прошлых лет претерпела деградацию, поскольку неспособность руководства Государственного департамента противостоять внешним и коррумпированным интересам очевидно привела к слому нашей политики на украинском направлении", - подчеркнула Йованович.

В связи с этим она обратила внимание на усилия кабинета Трампа задействовать "теневой канал" внешней политики с Украиной под руководством личного адвоката Руди Джулиани, а также безосновательные атаки Белого дома против нее.

По ее словам, это приводит к кризису в Государственном департаменте. Она подчеркнула, что офицеры старшего и среднего звена в Госдепе "думают над неопределенным будущим и уходят" из ведомства.

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"Как наша система может выйти из строя? Вот так, как иностранные и коррумпированные интересы могут манипулировать нашим правительством", - заявила бывший глава посольства США в Украине, добавив, что это "играет на руку" автократам, таким как президент России Путин.

Напоминаем, 15 ноября в Палате представителей проходят публичные слушания с Йованович, которая свидетельствует в деле импичмента президента США.

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