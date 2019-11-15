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15.11.19 21:36

"Куда бы Мари Йованович не отправляли, везде все становилось плохо", - Трамп раскритиковал бывшего посла США в Украине

Президент США Дональд Трамп раскритиковал бывшего посла своего государства в Украине Мари Йованович, которая сегодня дает в Конгрессе свидетельства в рамках дела о его импичменте.

дональд,трамп

Серию высказываний о дипломате Трамп опубликовал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Куда бы Мари Йованович не отправляли, везде все становилось плохо. Она начала в Сомали, и как все закончилось? Потом стремительно в Украине, где новый украинский президент неблагоприятно говорил о ней во время нашего второго телефонного разговора. Это абсолютное право президента - назначать послов", - написал Трамп.

Куда бы Мари Йованович не отправляли, везде все становилось плохо, - Трамп раскритиковал бывшего посла США в Украине 01

Он отдельно отметил, что много сделал для Украины.

"Сейчас в США очень сильная и мощная внешняя политика, которая очень отличается от той, которую вели предыдущие администрации. Она называется очень просто: Америка прежде всего! Вместе с тем я сделал гораздо больше для Украины, чем Обама", - написал президент.

Куда бы Мари Йованович не отправляли, везде все становилось плохо, - Трамп раскритиковал бывшего посла США в Украине 02

Читайте на Цензор.НЕТ: Администрация Трампа "сломала" украинское направление политики США, - Йованович

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в пятницу, 15 ноября проходят вторые публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа в нижней палате Конгресса США.

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