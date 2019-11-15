"Куда бы Мари Йованович не отправляли, везде все становилось плохо", - Трамп раскритиковал бывшего посла США в Украине

Серию высказываний о дипломате Трамп опубликовал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Куда бы Мари Йованович не отправляли, везде все становилось плохо. Она начала в Сомали, и как все закончилось? Потом стремительно в Украине, где новый украинский президент неблагоприятно говорил о ней во время нашего второго телефонного разговора. Это абсолютное право президента - назначать послов", - написал Трамп.

Он отдельно отметил, что много сделал для Украины.

"Сейчас в США очень сильная и мощная внешняя политика, которая очень отличается от той, которую вели предыдущие администрации. Она называется очень просто: Америка прежде всего! Вместе с тем я сделал гораздо больше для Украины, чем Обама", - написал президент.

Читайте на Цензор.НЕТ: Администрация Трампа "сломала" украинское направление политики США, - Йованович

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в пятницу, 15 ноября проходят вторые публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа в нижней палате Конгресса США.