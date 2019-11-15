Воин 14-й ОМБр Юрий Хомик погиб 14 ноября во время обстрела в зоне ООС на Луганщине. ФОТО

Об этом сообщается на официальной странице в Фейсбук 14-й ОМБр, информирует Цензор.НЕТ.

"С тяжелым сердцем сообщаем, что 14 ноября смертельное ранение в результате вражеского обстрела получил наш побратим, солдат Хомик Юрий Николаевич ... Рука пророссийской гнилой мрази отняла у родных дорогого человека, у нас - побратима и друга, у Родины - ее сына и воина ...

Покойся спокойно, брат, ты уже отвоевал свое, до последнего вздоха защищая Украину ... А нам - продолжать то, что ты не завершил ... Всегда будем помнить тебя, побратим, и за твою смерть, будь уверен, враг поплатится!", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб в районе проведения ОС. За сутки - 15 вражеских обстрелов, - штаб

Командование и личный состав 14 отдельной механизированной бригады выражают глубокие соболезнования родным и близким Юрия Хомика.

О дате и времени прощания с воином будет сообщено дополнительно.

Также смотрите: Воин 92-й ОМБр Геннадий Моторин умер в больнице от ранений, полученных вчера в зоне ООС. ФОТО (обновлено)