В Киеве устроили акцию "#FreeAseyev. День солидарности со политзаключенным Асеевым"

Как передает Цензор.НЕТ, организаторами акции стали "Радио Свобода", Украинский ПЭН, Центр Гражданских Свобод и журнал "Тиждень".

Автор колонок для проекта Радио Свобода Донбас.Реалии Станислав Асеев (Васин) находится в заключении подконтрольной России группировки "ДНР", по разным данным, с мая или июня 2017 года. Сначала он просто исчез, две недели о нем ничего не было известно. Позже группировки "ДНР" признало его задержание и обвинило в шпионаже в пользу Украины.

Как сообщил ПЭН, к акции присоединились журналисты Янина Соколова, Дмитрий Крапивенко, Виталий Портников, Андрей Дегтяренко, Ирина Славинская, философ Игорь Козловский, писатели Николай Рябчук, Артем Чапай, Ирина Целик, философ Вахтанг Кебуладзе, актриса Ирма Витовская-Ванца, музыкант Олег Каданов, общественный активист Алим Алиев.

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