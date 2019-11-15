Новым представителем Кабмина в парламенте назначена Елена Шуляк

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Сотрудничество парламента и правительства является критически важным условием для эффективных и качественных изменений в стране. Наша задача - объяснять важность и положительные последствия предлагаемых нами изменений, чтобы народные депутаты, имея всю необходимую информацию, могли донести до своих избирателей и поддержать инициативы Кабинета Министров во время голосования на пленарных заседаниях. Елена за время работы в ВР уже продемонстрировала отличные результаты в этом направлении. Убежден, что наше сотрудничество будет весьма эффективной и иметь конкретные результаты", - прокомментировал назначение премьер-министр Алексей Гончарук.

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Елена Шуляк является заместителем председателя Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. До этого она занимала должности члена Правления, руководителя сектора "Строительство" BRDO, генерального директора ООО "Мидланд Девелопмент Украина" и ряд других должностей в бизнес-сегменте.

"Не секрет, что я работала в BRDO вместе со многими членами этого Кабинета министров. Почти 4 года работы плечом к плечу – это серьезная база для доверия", - прокомментировала свое назначение Шуляк в Facebook.

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Она добавила, что видит своей основной задачей налаживание прозрачной, понятной и постоянной коммуникации между правительством и парламентом.

Напомним, 4 сентября Кабинет министров назначил своим представителем в Верховной Раде Ирину Верещук. 15 ноября она написала заявление об увольнении. "Когда премьер не слышит, не чувствует потребности слышать, или не понимает, что я предлагаю, то лучше я напишу заявление и освобожу место для человека, который сможет это обеспечить", - прокомментировала она свое увольнение.