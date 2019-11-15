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15.11.19 22:17

Нардеп от "Слуги народа" Кубраков возглавит "Укравтодор"

Александра Кубраков стал победителем конкурса на должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Качественные дороги - один из наших топ-приоритетов. В следующем году Правительство заложило 33,4 млрд грн на ремонт и содержание дорог государственного значения, вдвое увеличили сумму на безопасность дорожного движения. За следующие пять лет мы планируем привести к нормативному состоянию 24 тыс. км дорог национального значения. Такие же амбициозные планы у нас и по восстановлению местных дорог. Чтобы все это воплотить, нам в команде нужен честный и профессиональный человек в руководстве Укравтодора. Господин Кубраков уже показал себя как профессионал при строительстве трассы Запорожье-Мариуполь", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Первоочередной задачей Укравтодора Кубраков назвал полное обновление руководящего состава служб автомобильных дорог в областях, а также руководства ГАК "Автомобильные дороги Украины". Будущий глава Укравтодора также планирует сделать ревизию подготовки к зимнему сезону и подготовить планы восстановления дорог на 2020 год.

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В ближайшее время, по словам Кубракова, также планируется объявление международного тендера на достройку запорожского моста и подписание кредитного соглашения с ЕБРР и ЕИБ на общую сумму 900 млн евро. Для увеличения финансирования Дорожного фонда Кабмин будет привлекать средства иностранных партнеров.

Справка

Александр Кубраков - народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа". За время работы в парламенте подал 16 законопроектов, из которых 12 уже приняли, 4 еще дорабатываются. В частности, является автором принятого законопроекта №1041 о введении среднесрочной государственной целевой программы на строительство, реконструкцию, капитальный и средний текущий ремонт дорог государственного и местного значения. Кубраков также автор принятого парламентом законопроекта №1061, который вводит аудит безопасности дорог.

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