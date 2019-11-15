Суд отправил чиновницу ОП Кондзелю, подозреваемую в получении взятки, под круглосуточный домашний арест

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лига.

В сооббщении отмечается: "Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на срок в два месяца директору департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Светлане Кондзеле по делу о мошенничестве и предложении взятки.

Также суд обязал Кондзелю сдать свои паспорта".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержанной на взятке 150 тыс. долл. директору департамента ОП Кондзеле и двум ее сообщникам сообщено о подозрении, - НАБУ

Напоминаем, ранее сообщалось о задержании при получении взятки директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Украины Светланы Кондзели.