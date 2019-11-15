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15.11.19 22:45

Дубинский: Ляшко и его родственники бесплатно получили под Киевом по 2 гектара земли

Народный депутат Украины Александр Дубинский заявил о том, что лидер РПЛ Олег Ляшко и его родственники бесплатно получили по 2 гектара земли в селе Нижняя Дубечня.

Дубинский: Ляшко и его родственники бесплатно получили под Киевом по 2 гектара земли

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером".

Дубинский заявил о том, что Олег Ляшко, его жена, сводная сестра и ее муж, а также два бывших народных депутата из РПЛ Кириченко и Ленский получили бесплатно по два гектара земли в селе Нижняя Дубечня Вышгородского района Киевской области.

По инфрормации, эта земля была распаевана, выведена из сельскохозяйственного оборота и участки продавались под застройку. 

Ляшко не опроверг эти слова, заявив, что каждый украинец имеит права получить землю. 

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