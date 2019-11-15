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15.11.19 23:36

Мораторий на продажу земли порождает "серый" и "черный" рынок, - уполномоченный президента по вопросам земли Лещенко

Существование моратория на продажу земли порождает так называемый "серый" и "черный" рынок земли, ведь люди могут купить лишь несколько гектаров земли личного крестьянского хозяйства (ОСГ), а большинство земли находится в ограничении.

Мораторий на продажу земли порождает "серый" и "черный" рынок, - уполномоченный президента по вопросам земли Лещенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил уполномоченный президента по вопросам земли Роман Лещенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"У нас такой неподмораторной земли сегодня около 4 миллионов га. Например, для понимания, это когда воин АТО (ООС) возвращается с фронта и получает возможность приобрести земельный участок, она ему передается именно для ведения ОСГ. Это такой вид целевого назначения и это есть частная собственность. Такой человек может осуществить ее реализацию. Но большинство земли - подмораторной, она пребывает в ограничении. Это порождает "серый" и "черный" рынок", - заявил Лещенко.

Он подчеркнул, что люди не заинтересованы покупать землю по сомнительным схемам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект о рынке земли будет "кардинально доработан", - уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко

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