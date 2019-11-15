На Харьковщине на взятке 20 тыс. грн за реализацию древесины задержан лесничий, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
Должностное лицо государственного предприятия вымогатело и получило более 20 тыс грн взятки за реализацию древесины без составления соответствующих сопроводительных документов.
14 ноября во время проведения контроля за совершением преступления (негласных следственно-розыскных действий), после получения лесничим взятки, он был задержан в порядке ст.208 УПК Украины.
Решается вопрос об объявлении ему подозрения по ч.3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды), отстранении от должности, а также избрании меры пресечения.