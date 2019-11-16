Украинскому политзаключенному Шумкову в российской тюрьме вводят неизвестные препараты, - тетя узника

Как передат Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.

В тюрьме украинцу отказываются предоставлять медицинское обследование и заставили прекратить голодовку, которую он начал месяц назад.

Своим голоданием пленник протестовал, чтобы Кремль не использовал заложников для давления на Украину, но не воплощал таким образом свои сценарии в российско-украинской войне. Из-за угроз принудительного питания Александр вынужден был прекратить голодовку.

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Кроме того, у Александра резко ухудшилось самочувствие. По словам его родных, у него постоянные головные боли, судороги и боли в спине. К тому же его преследуют резкие перепады настроения. Это явилось после того, как пленнику начали колоть неизвестные препараты.

"Инъекции вкалывали непонятные. Заходили в палату, где он был с набранными шприцами распакованными. Нас его состояние очень беспокоит, непонятные вещества и эти перепады. Возникает подозрение, что это могут быть какие-то психотропные вещества", - говорит его тетя Людмила Шумкова.

Украинского заключенного Александра Шумкова приговорили к четырем годам колонии общего режима за участие в "Правом секторе" в декабре 2018 года. Шумкова признали виновным в "участии в деятельности экстремистской организации". Сам украинец свою вину отрицал.

Шумков служил по контракту в Вооруженных силах Украины в селе Чернобаевка Белозерского района Херсонской области, жил в Херсоне. Он не вернулся после службы домой 17 августа 2017 г.. 29 сентября 2017 его обнаружили в российском СИЗО.

Шумков говорит, что его похитили, а российскую границу он пересек против своей воли сознания с помощью сотрудников ФСБ. Матери заключенного поступило письмо от Следственного комитета РФ и ФСБ, в котором было сказано, что ее сыну объявлено подозрение "за участие в экстремистских организациях". Во время Революции Достоинства и после этого парень находился в рядах "Правого сектора" и охранял тогдашнего лидера организации Дмитрия Яроша.