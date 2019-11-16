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16.11.19 01:10

На поддержку села выделено 2,9 млрд грн и фермеры до 5 декабря еще могут подаваться на программы, - Милованов

На заседании Кабинета министров подписано два постановления о поддержке фермерских хозяйств в этом году.

На поддержку села выделено 2,9 млрд грн и фермеры до 5 декабря еще могут подаваться на программы, - Милованов

Как  передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Министр заявил, что решения принятые на вечернем заседании Кабмина,из-за чего он задержался на передачу

"Я опоздал, потому что был на Кабинете министров. Мы там подписали два постановления о поддержке села в этом году. Это 2,9 миллиарда гривен - 1330 фермерских хозяйств. И я очень всех прошу подаваться, до 5 декабря еще есть возможность. У нас еще где-то 350 - 500 млн гривен осталось. Есть 15 программ. Пожалуйста подавайте заявку. Мы на следующей неделе сделаем пресс-релиз, какие нужно шаги. Если у вас есть ферма, пожалуйста подавайтесь на поддержку", - заявил Милованов.

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