Кабмин упростил ряд бюрократических процедур

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует Правительственный портал.

"Можно будет восстановить утраченные или похищенные удостоверения водителя с помощью онлайн-процедуры. Уже скоро их можно будет заказать через электронный кабинет водителя или через Единый государственный портал административных услуг. Новые правила пока касаются удостоверений нового образца, выданные после 1 января 2013 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Кабмин также одобрил проект закона, который упростит получение бесплатной адвокатской помощи для малообеспеченных граждан. За ней можно будет обращаться без справки о доходах. Проект закона будет вскоре передан в Верховную Раду.

Кроме того, правительство ввело компенсацию почтовых расходов в судебных делах для малообеспеченных граждан.

"В частности, государство будет возмещать расходы на отправление заказных писем в апелляционных производствах, которые ранее оплачивали сами граждане. Это улучшит качество предоставления правовой помощи людям, которые не могут ее оплатить", - отмечают в правительстве.

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