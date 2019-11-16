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16.11.19 09:19

Украинский воин с ранением глаза ночью был доставлен вертолетом в Днепр, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа

Ночью в больницу им. Мечникова в г. Днепр на военном вертолете доставили украинского воина с ранением глаза.

Украинский воин с ранением глаза ночью был доставлен вертолетом в Днепр, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

"В 23:00 в аэропорт Днепра военным вертолетом эвакуировано Солнышко с ранением глаза, похоже на поражение лазером.

Специалисты в областной офтальмологии ждут.

Ранее мы приняли в областную офтальмологическую больницу трех защитников с поражением глаза лазером, высокопрофессиональная команда Валерия Сердюка смогла сохранить зрение.

Спасибо эвакуационной бригаде нашего госпиталя и экипажу вертолетчиков за эвакуацию в сложных ночных условиях, спасибо всем, кто помогает.

Наши Защитники должны быть уверены, что для них организована надежная медицинская помощь", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой доставлен вертолетом в Днепр, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа

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