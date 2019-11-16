"В условиях войны ваша работа является важной составляющей нацбезопасности", - Зеленский поздравил работников телевидения, радио и связи с профессиональным праздником

Как передает Цензор.НЕТ, свое поздравление он опубликовал на странице в Facebook.

"Кому из нас не приходилось слушать радио по дороге на работу? Путешествуя по делам, из радиоэфира мы можем получить не только музыку и хорошее настроение, но и полезную информацию - новости и прогноз погоды.

А вечером дома после суетливого рабочего дня мы включаем развлекательные телешоу. Или - образовательные телепередачи для детей. Отдаем предпочтение серьезным документальным фильмам.

Какие бы у нас не были предпочтения, но телевидение и радио являются неотъемлемой частью нашей жизни.

За каждым теле- и радиопродуктом стоит талантливая и неутомимая работа тысяч специалистов. Режиссеры и звукорежиссеры, дикторы и ведущие, операторы, постановщики - все те, кто творит и обеспечивает качественную картинку и сигнал. Спасибо за ваш профессионализм, креативность, чувство прекрасного, за постоянный поиск нового и актуального.

В условиях войны ваша работа является важной составляющей национальной безопасности и поиска собственной идентичности.

Давайте творить изменения в Украине вместе!

С праздником!"

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