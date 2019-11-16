Генштаб назвал вероятную причину взрывов на военном складе в Балаклее: возгорание и подрыв двигателя ракеты ЗРК "Куб"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в уточненной информации Генштаба ВСУ 16 ноября, опубликованной на странице в Facebook.

Генштаб сообщил, что один из раненых военных находится в тяжелом состоянии, один - средней степени тяжести и трое - легкой степени тяжести.

Двое военнослужащих находятся в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи и еще двое - в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Один военнослужащий от госпитализации отказался.

Кроме того, в результате чрезвычайного происшествия был уничтожен один грузовой автомобиль.

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Также в Генштабе сообщили о предварительных причинах взрывов.

"По предварительным данным оперативной группы Генерального штаба установлено, что 15 ноября на специально оборудованном месте - площадке хранения взрывоопасных предметов № 4 группами разминирования осуществлялись работы по разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов.

В 14:28, вероятно в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые были подготовлены для дальнейшего уничтожения (утилизации), в частности твердотопливного двигателя к ракетам 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб", произошло его возгорание с последующим подрывом накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов.

Пожар, возникший в результате взрыва, был оперативно локализован и ликвидирован", - сказано в сообщении.

На месте происшествия продолжают работать представители Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины и представители правоохранительных органов для выяснения причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия. На технической территории воинской части проводятся следственные действия.

Напомним, 15 ноября примерно в 14:30 прогремело более 10 взрывов на 65-м арсенале Вооруженных Сил Украины в Балаклее Харьковской области.

Генеральный штаб ВСУ ранее сообщал о 2 погибших и 4 раненых военных в результате взрывов.

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