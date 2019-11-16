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16.11.19 13:22

С начала суток в зоне проведения ООС зафиксированы 3 вражеских обстрела, под Старогнатовкой наемники РФ применили 82-мм минометы, - Минобороны

С начала текущих суток, и по состоянию на 12:00 сегодня, 16 ноября, российско-оккупационные войска на Донбассе трижды нарушили режим тишины. Противник применял 82 мм минометы, гранатометы разных систем и стрелковое оружие.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Так, с самого утра противник вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия по опорным пунктам подразделений Объединенных сил у Новолуганского и Майорска, что на Луганском направлении.

На Донецком направлении, вооруженные формирования РФ обстреляли позиции украинских сил вблизи Старогнатовки, применив запрещенные минометы 82-го калибра и стрелковое оружие.

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Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в течение текущих суток нет.

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