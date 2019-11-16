За неделю потери наемников РФ составили 28 человек, 12 оккупантов были уничтожены, 16 - санитарные, - разведка ОС

Как передает Цензор.НЕТ, такие данные обнародовал в субботу штаб ООС на своей странице в Facebook.

"По информации разведки Объединенных сил, с 8 по 15 ноября 2019 года потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 28 человек. 12 оккупантов были ликвидированы, а еще 16 человек - это санитарные потери", - говорится в сообщении.

В штабе напомнили, что военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику, в случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп.

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