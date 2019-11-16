Путин хочет накинуть Донбасс на Украину, как ошейник и дергать за него, - Сенцов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС Украина.

"...Путин не хочет Донбасс подарить - "заберите обратно, я устал". Это не совсем точный образ. Он хочет накинуть его на Украину, как ошейник. И дергать за него, чтобы сделать из Украины такою себе домашнюю, послушную собаку. Но так не получится. Наша страна - не собака. Мы слушать никого не будем, а такого человека и подавно. Мы - свободный народ и сами решаем свою судьбу", – заявил Сенцов.

По мнению Сенцова, возвращение Донбасса на условиях Путина - это оставить все как есть: сепаратисты, российские войска и контроль территории без контроля Украины над границей.

"Де-юре это уже будет якобы Украина. Поднимут украинские флаги, будут считать, что это часть Украины, которую она контролировать не будет. Соответственно, можно снимать санкции с России, говорить, что Россия все выполнила, все хорошо, но Украина на это не пойдет", – добавляет он.

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При этом Сенцов замечает, что в переговорах нет ничего плохого, потому что они – лучше, чем война.

"Если Зеленскому удастся вернуть наших пленных и прекратить боевые действия, я скажу, что у нас самый лучший президент, потому что это действительно важная задача. Если он это сделает - будет очень хорошо. А успех интеграции Донбасса при власти Путина - ну, это невозможная вещь. Так не будет", – подчеркнул режиссер.

"Переговоры - это хорошо, прекращение огня - это очень хорошо. Сдавать интересы Украины - это плохо. Отдать всю нашу независимость ради того, чтобы вернуть Донбасс и чтобы в "ДНР" превратилась вся Украина - это плохо, этого делать нельзя. Я надеюсь, наше руководство этого не сделает, а народ ему не даст", - добавил Сенцов.

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