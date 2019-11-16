Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
16.11.19 13:52

Путин хочет накинуть Донбасс на Украину, как ошейник и дергать за него, - Сенцов

Бывший украинский политзаключенный в РФ Олег Сенцов считает, что президент России Владимир Путин не хочет использовать оккупированный Донбасс для сдерживания Украины.

сенцов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС Украина.

"...Путин не хочет Донбасс подарить - "заберите обратно, я устал". Это не совсем точный образ. Он хочет накинуть его на Украину, как ошейник. И дергать за него, чтобы сделать из Украины такою себе домашнюю, послушную собаку. Но так не получится. Наша страна - не собака. Мы слушать никого не будем, а такого человека и подавно. Мы - свободный народ и сами решаем свою судьбу", – заявил Сенцов.

По мнению Сенцова, возвращение Донбасса на условиях Путина - это оставить все как есть: сепаратисты, российские войска и контроль территории без контроля Украины над границей.

"Де-юре это уже будет якобы Украина. Поднимут украинские флаги, будут считать, что это часть Украины, которую она контролировать не будет. Соответственно, можно снимать санкции с России, говорить, что Россия все выполнила, все хорошо, но Украина на это не пойдет", – добавляет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенцов на форуме в Вильнюсе: "Что делать в России? Несите покрышки, а потом поджигайте!". ФОТО

При этом Сенцов замечает, что в переговорах нет ничего плохого, потому что они – лучше, чем война.

"Если Зеленскому удастся вернуть наших пленных и прекратить боевые действия, я скажу, что у нас самый лучший президент, потому что это действительно важная задача. Если он это сделает - будет очень хорошо. А успех интеграции Донбасса при власти Путина - ну, это невозможная вещь. Так не будет", – подчеркнул режиссер.

"Переговоры - это хорошо, прекращение огня - это очень хорошо. Сдавать интересы Украины - это плохо. Отдать всю нашу независимость ради того, чтобы вернуть Донбасс и чтобы в "ДНР" превратилась вся Украина - это плохо, этого делать нельзя. Я надеюсь, наше руководство этого не сделает, а народ ему не даст", - добавил Сенцов.

Также смотрите: Украинцы, приезжающие в Россию зарабатывать деньги, не вызывают уважения, - Сенцов. ВИДЕО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100