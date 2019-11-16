Гончарук обсудил условия открытия новой программы расширенного финансирования с миссией МВФ в Украине. ФОТО

В ходе встречи стороны обсудили условия открытия новой 3-летней программы расширенного финансирования, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Украина продемонстрировала и продолжает демонстрировать быстрое и успешное воплощение реформ, задекларированных Президентом, нашим правительством и парламентом. В течение последних недель украинский Парламент принял за основу проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, а также принял за основу и в целом закон про анбандлинг. Последний уже подписал Президент. Поэтому мы надеемся на согласование новой долгосрочной программы расширенного финансирования, которая поддержит наши усилия, направленные на ускорение экономического роста", - отметил Гончарук.

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Руководитель миссии МВФ, в свою очередь, отметил важность реформ, которые украинская власть успешно провела в последнее время, и выразил надежду на сохранение и ускорение их темпа.

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