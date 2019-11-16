Скороход и Поляков о зарплатах в конвертах для "Слуг народа": "$5 тыс. - обычным депутатам, $10 тыс. - если руководящая должность в комитете и $15 тыс. - замам главы фракции". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, в эфире телеканала ZIK Скороход рассказала, что ей самой не предлагали зарплат в конвертах, ведь ее личная позиция не всегда совпадает с позицией фракции.
Она сообщила: неоднократно слышала о том, что "слугам народа" действительно раздают зарплаты в конвертах.
"Ко мне даже подходили мои коллеги и спрашивали, получила ли я зарплату", – рассказала Скороход.
Но, по словам нардепа, самой ей не предлагали этих денег.
"Как мне могут предлагать, если я иду не в ногу с тем, что предлагает фракция?", – подчеркнула Скороход.
"5 – обычным депутатам, 10 – если у тебя руководящая должность в комитете и 15 – замам председателя фракции", – рассказала Скороход.
Другой исключенный "слуга народа" также заявил, что слышал о "зарплатах" в конвертах, которые раздавали членам правящей фракции.
Об этом он сказал в эфире "Прямого".
"Ко мне действительно подходили разные депутаты и сообщили о том, что во фракции практически всем раздали зарплату в размере пяти тысяч долларов в конвертах. Сопредседатели получили по 10-15 тысяч долларов, как и председатели комитетов и их заместители", - отметил екснардеп .
Поляков добавил, что ему не предлагали "черную" зарплату, поскольку боялись огласки.
"Ко мне лично никто не подходил, но, как мне объяснили, боялись что я сдам эту информацию, напишу в САП или НАБУ", - пояснил бывший "слуга".
Напоминаем, 14 ноября нардеп от СН Анна Скороход с трибуны ВР заявила о задержании ее мужа. По ее мнению, причиной этого является ее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено". Также она сообщила о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП: "Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам".
Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь. В ответ Скороход заявила: "Я никогда никому ничего не предлагала".
Позже лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамии заявил, что Анну Скороход исключат из фракции, а ее мужем Алексеем Алякиным займутся правоохранительные органы за угрозы депутатам профильного комитета по энергетике.
15 ноября стало известно, что нардепов Скороход и Полякова исключают из фракции "Слуга народа".
Что касается Полякова, то ранее он проголосовал против ДФР (Департамент финрасследований), против законов по ФОПам, по кешбеку, за что и был вызван "на ковер" к главе ОП Андрею Богдану. По словам депутата, на этой встрече присутствовали председатель Рады Дмитрий Разумков, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый зам Александр Корниенко.
Позже Арахамия подтвердил журналистам факт такой встречи.