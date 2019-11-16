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16.11.19 18:01

На Волыни пограничники пресекли попытку ввоза из Беларуси 17,7 тыс. пачек контрабандных сигарет. ФОТО

В Волынской области пограничники обнаружили в прибывшем из Беларуси микроавтобусе партию контрабандных сигарет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Вечером 15 ноября в пункт пропуска "Доманово" из Беларуси прибыл грузопассажирский микроавтобус марки "Рено" с пустым багажным отсеком.

На Волыни пограничники пресекли попытку ввоза из Беларуси 17,7 тыс. пачек контрабандных сигарет 01

В результате осмотра автобуса пограничниками Луцкого отряда за двойной перегородкой между кабиной водителя и грузовым отсеком были обнаружены 17 700 пачек сигарет без акцизных марок.

На Волыни пограничники пресекли попытку ввоза из Беларуси 17,7 тыс. пачек контрабандных сигарет 02

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Табачные изделия перемещались с сокрытием от погранично-таможенного контроля, поэтому нарушителя, гражданина Украины, вместе с его машиной и грузом передали сотрудникам ГФС, которые и завершили документальное оформление правонарушения.

Сумма оценки изъятых сигарет составила 129 тыс. грн.

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