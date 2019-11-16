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16.11.19 20:45

С 20 ноября некому и некуда передать дела Майдана, а следствие останавливается, - Закревская

Верховная Рада не успела 15 ноября рассмотреть законопроект об изменениях в закон о Госбюро расследований, поэтому следствие по делам Майдана может остановиться.

евгения,закревская

Об этом сообщила адвокат Евгения Закревская в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Норму об обеспечении следствия по делам Майдана после 20 ноября 2019 года Верховная Рада не проголосовала... "Не успела". Следующая попытка только 3 декабря. То есть с 20 ноября у нас "черная дыра". Передавать дела некому, некуда. И поэтому этого нельзя делать. А следствие останавливается", - написала она.

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С 20 ноября некому и некуда передать дела Майдана, а следствие останавливается, - Закревская 01

Напомним, с 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура окончательно теряет функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации.

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Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

21 октября 2019-го генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а за два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ , которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка освободили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.

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