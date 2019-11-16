Банкира Гриценко задержал прокурор Кулик, - адвокат

Об этом стало известно из заявления адвоката Галанского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Прямой.

"СБУ комментирует совершенное сотрудниками этой спецслужбы бандитское похищение Александра Гриценко, называя его "задержанием по поручению Генеральной прокуратуры Украины". Почему вообще СБУ что-то комментирует, когда по их же утверждению дело ведет Генеральная прокуратура? И комментировать должен одиозный прокурор Кулик?", - заявил адвокат.

"Задержание осуществлено без постановления суда, с грубыми нарушениями закона, при отсутствии законных оснований. Подвергался опасности ребенок Гриценко, которого бросили в автобус, а потом бросили на произвол судьбы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Для прокурора Кулика достроили целый этаж в ЖК в центре Киева, - Bihus.info. ВИДЕО

Вместо доставки задержанного в ближайший орган досудебного расследования, Гриценко несколько часов возили по городу в наручниках, подвергая пыткам. Под предлогом медицинского освидетельствования доставили в больницу, но по прибытии адвокатов от освидетельствования отказались и увезли в изолятор. Протокол начали составлять через 8:00", - сообщил Галанский.

Напоминаем, 16 ноября СМИ сообщили, что неизвестные похитили главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко на глазах у ребенка, с которым он гулял.

Позднее стало известно, что Гриценко не похищен, а задержан СБУ по поручению Генпрокуратуры.

Читайте также: Подозреваемый в незаконном обогащении прокурор Кулик провалил аттестацию в Офис генпрокурора