Катера ФСБ РФ ходят в десяти километрах от Мариуполя, - Крым.Реалии. ВИДЕО

Об этом говорится в программе Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.
В программе говорится, что больше года российские спецназовцы блокируют Керченский пролив. Россия царит на Азове, а Украина несет убытки. К примеру, в Мариупольском порту количество судов после оккупации Крыма уменьшилась в два раза.
"Мы постоянно наблюдаем в Азовском море 3-4 корабля и катера пограничного управления ФСБ Российской Федерации", - сообщает в сюжете командир Мариупольского отряда морской охраны Николай Сыринский.
Журналисты напоминают, что во "общем" Азовском море нет границ, поэтому рассияне ничего не нарушают.