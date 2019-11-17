ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества взрывов на Донбассе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете ОБСЕ, опубликованном 16 ноября.

Отмечается, что в Донецкой области было зафиксировано приблизительно 175 взрывов, что более чем вдвое меньше по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 390 взрывов).

Большинство нарушений режима прекращения огня, в том числе 68 взрывов неопределенного происхождения, зафиксировано в южном направлении от Светлодарска, а также в восточном и южном направлениях от Гнутово.

В Луганской области ОБСЕ также констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня. Зафиксировано 16 взрывов, так как по сравнению с предыдущим отчетным периодом их было примерно 60 взрывов. Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к северо-востоку, востоко-юго-востоку и югу от Попасной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Погиб один украинский воин, наемники РФ 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС