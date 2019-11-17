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17.11.19 10:43

Львов-Берлин: С 15 декабря поезд с пересадкой в Перемышле будет курсировать ежедневно

С 15 декабря поезд №89 Львов-Перемышль будет курсировать ежедневно, обеспечивая тем самым ежедневную удобную стыковку с ночным поездом Перемышль-Вроцлав-Берлин.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ЦТС, ссылаясь на зимнее расписание польской PKP Intercity.

Согласно новому графику, поезд №89 будет ежедневно отправляться из Львова в 16:20 и прибывать в Перемышль в 18:19. Поезд Перемышль-Вроцлав-Берлин будет отправляться в 19:57, прибывая на центральный ж/д вокзал Берлина в 9:48. Таким образом, время на пересадку в Перемышле составит 1 час 9 минут.

В обратном направлении поезд из Берлина будет выезжать в 18:43 и прибывать в Перемышль в 8:38. Поезд во Львов будет отправляться из Польши в 10:18. Время пересадки составит 1 час 40 минут.

Львов-Берлин: С 15 декабря поезд с пересадкой в Перемышле будет курсировать ежедневно 01
Львов-Берлин: С 15 декабря поезд с пересадкой в Перемышле будет курсировать ежедневно 02

Сейчас поезд №89 курсирует только по воскресеньям и в некоторые дополнительные дни.

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