Новейший российский беспилотник "Орион" рухнул в 70 метрах от жилых домов под Рязанью. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tjournal, по информации местных СМИ дрон упал рядом с жилыми домами, в месте, где часто гуляют местные жители. В пресс-службе губернатора Рязанской области признали, что "Орион" рухнул в 70 метрах от жилых домов.

Он упал во время испытательного полёта до аэропорта Протасово. При этом подчеркнули, что пострадавших нет. Причины крушения пока не уточняются. По данным ТАСС, роблемы у беспилотника начались ещё до посадки.

"Орион" считается первым российским БПЛА, полностью спроектированным в РФ и построенным только из российских комплектующих. В августе в Минобороны РФ отчитались о начале его серийного производства.











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