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17.11.19 11:45

Захваченные РФ украинские корабли выводят из оккупированной Керчи, - "Крым.Реалии". ФОТО (обновлено)

Захваченные украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", в сопровождении российской береговой охраны 17 ноября вывели из акватории "Генмола" в оккупированной Керчи.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, катера в сопровождении российских кораблей следуют Керченским проливом в сторону Черного моря.

Местность на подступах к территории воинской части, где находились украинские катера, перекрыта, дежурят российские полицейские и люди в штатском.

Захваченные РФ украинские корабли выводят из оккупированной Керчи, - Крым.Реалии 01
Захваченные РФ украинские корабли выводят из оккупированной Керчи, - Крым.Реалии 02
Захваченные РФ украинские корабли выводят из оккупированной Керчи, - Крым.Реалии 03

Согласно международной базе отслеживания судов Мarine Тraffic, украинские буксиры "Сапфир", "Титан" и "Гайдамака" находятся в Черном море у берегов Крыма, вероятно, для того, чтобы забрать захваченные Россией украинские военные корабли и сопроводить их в порт. По состоянию на 10 часов утра они находились напротив Фороса, по состоянию на 11.30 они находятся напротив Алупки.

Захваченные РФ украинские корабли выводят из оккупированной Керчи, - Крым.Реалии 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина отправила спецсуда за захваченными Россией в ноябре прошлого года катерами и буксиром, - источник. КАРТА

Утром на причале было заметно оживление, люди в оранжевых жилетах находились на берегу и на борту катера.

Захваченные РФ украинские корабли выводят из оккупированной Керчи, - Крым.Реалии 05

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