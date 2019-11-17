Захваченные РФ украинские корабли выводят из оккупированной Керчи, - "Крым.Реалии". ФОТО (обновлено)

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, катера в сопровождении российских кораблей следуют Керченским проливом в сторону Черного моря.

Местность на подступах к территории воинской части, где находились украинские катера, перекрыта, дежурят российские полицейские и люди в штатском.







Согласно международной базе отслеживания судов Мarine Тraffic, украинские буксиры "Сапфир", "Титан" и "Гайдамака" находятся в Черном море у берегов Крыма, вероятно, для того, чтобы забрать захваченные Россией украинские военные корабли и сопроводить их в порт. По состоянию на 10 часов утра они находились напротив Фороса, по состоянию на 11.30 они находятся напротив Алупки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина отправила спецсуда за захваченными Россией в ноябре прошлого года катерами и буксиром, - источник. КАРТА

Утром на причале было заметно оживление, люди в оранжевых жилетах находились на берегу и на борту катера.





