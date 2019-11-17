Сегодня в Беларуси проходят парламентские выборы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Избирательные участки в стране открылись в 8:00 по местному времени и будут работать до 20:00.

Выборы 110 депутатов Палаты представителей проводятся только по одномандатным избирательным округам, никаких партийных списков на выборах в Беларуси никогда не было. На этот раз для участия в выборах было зарегистрировано 560 кандидатов, в том числе от трудовых коллективов, как во времена СССР, а также политических партий. Палата представителей Национального собрания избирается на четыре года.

Избранным считается кандидат, получивший наибольшее количество голосов. Выборы признаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины избирателей округа, внесенных в списки.

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На нынешних выборах смогут проголосовать более 6,5 млн граждан Беларуси. Около 36% избирателей проголосовали досрочно в период с 12 по 16 ноября.

Выборы в парламент Беларуси должны были состояться в следующем году. Однако президент страны Александр Лукашенко объявил, что они пройдут осенью, а в следующем году состоятся выборы главы государства.

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После 1995 года ни одни выборы в Баларуси не были признаны ОБСЕ как свободные и демократические.